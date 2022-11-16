Уже четыре политика претендуют на пост "ЕНД"

16 ноя. 20:20

Депутат парламента Грузии, один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили стал уже четвертым кандидатом на пост ее председателя. О своем решении он рассказал на брифинге.

"Я принимаю этот вызов не против кого-либо, а для усиления "Национального движения", чтобы вернуть в грузинскую политику и избирателю реальную, бескомпромиссную и боевую оппозицию", - цитирует политика "Новости-Грузия".

Таким образом, на сегодня на пост председателя ЕНД, кроме Хабеишвили, претендуют ее действующий лидер Ника Мелия, юрист Георгий Чаладзе и активист Георгий Мумладзе.

Дата внутрипартийных выборов пока не определена.