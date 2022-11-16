Российский футболист рассказал об опыте игры в Турции

16 ноя. 19:58

Российский нападающий Артем Дзюба поделился эмоциями от периода выступлений за турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор".

"В любом случае в Турции был интересный опыт. Иногда болезненный, но в любом случае было очень интересно. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде. Мне безумно там нравилось находиться – было весело и интересно. Это в любом случае мне в плюс", – поведал 34-летний форвард.

Дзюба подчеркнул, что путь, который он прошел, многому его научил и очень много дал ему в человеческом плане.

"И, наверное, в футбольном тоже – я научился, как в детстве, получать удовольствие от тренировок, а не только от игр. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были рутиной. Но сейчас я даже начал получать удовольствие от тренировок", – обратил внимание нападающий.

Напомним, ранее стало известно, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне российский нападающий провел за "Адана Демирспор" пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.