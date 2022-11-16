Goldman Sachs: в хранилищах Европы к весне останется больше газа, чем ожидалось

16 ноя. 19:59

Объемы газа в европейских хранилищах к концу текущего отопительного сезона окажутся большими, чем считалось ранее, к такому выводу пришли аналитики американского банка Goldman Sachs.

Как передает Bloomberg, изначально предполагалось, что к концу марта хранилища будут заполнены максимум на 21-23%.

Теперь, исходя из "более теплой, чем ожидалось, погоды" и предпринимаемых европейскими странами мер по экономии, можно предположить, что хранилища будут заполнены примерно на 30%.

Эксперты отмечают, что это упростит задачу по заполнению хранилищ будущим летом.