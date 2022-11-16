Ильхам Алиев: заявления властей Армении мешают процессу нормализации отношений Баку и Еревана

16 ноя. 19:48

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обвинил руководство Армении в противоречивых заявлениях, которые негативно сказываются на процесс нормализации отношений Баку и Еревана, сообщает пресс-служба президента.

"Глава нашего государства отметил, что, несмотря на усилия и переговоры в этом направлении, противоречивые заявления, сделанные руководством Армении в последние дни, негативно сказываются на нормализации отношений между двумя странами и продвижении мирной повестки", - сказано в сообщении.

Также он высоко оценил внимание и усилия Вашингтона к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Армении. В свою очередь Блинкен заявил, что США продолжат прикладывать усилия в данном направлении.

Стоит добавить, что телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны.