Названа дата завершения строительства газопровода Агдам-Ханкенди

16 ноя. 19:21

Газопровод Агдам-Ханкенди будет проложен до 2025 года, говорится в I государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные территории Азербайджана.

Согласно документу, к 2025 году SOCAR обеспечит строительство газопровода и его ответвлений с установкой газорегулирующих пунктов.

Также, как отражается в плане мероприятий, к 2026 году в населенных пунктах Шушинского, Ходжавендского, Агдамского, Физулинского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Джебраильского, Тертерского и Ходжалинского районов появятся газораспределительные сети.