Годовая инфляция замедлилась до 12,4% в России

Инфляция в годовом выражении продолжает замедляться в России, говорится в ежегодном отчете Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что в период с 8 по 14 ноября инфляция достигла 0,06%.
"В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,40% г/г", - отметили в МЭР.
Неделей ранее показатель составлял 12,52%.
В министерстве отметили, что в сегменте продовольствия темпы роста цен уменьшились до 0,06% благодаря их дефляции, кроме плодоовощной продукции (-0,15%). Фрукты и овощи продолжают дорожать в соответствии с сезоном.
Цены на непродовольственные товары остались прежними, на туристические и регулируемые услуги - выросли на 0,14% аз-за удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев.