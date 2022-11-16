Годовая инфляция замедлилась до 12,4% в России

16 ноя. 19:31

Инфляция в годовом выражении продолжает замедляться в России, говорится в ежегодном отчете Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В документе указано, что в период с 8 по 14 ноября инфляция достигла 0,06%.

"В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,40% г/г", - отметили в МЭР.

Неделей ранее показатель составлял 12,52%.

В министерстве отметили, что в сегменте продовольствия темпы роста цен уменьшились до 0,06% благодаря их дефляции, кроме плодоовощной продукции (-0,15%). Фрукты и овощи продолжают дорожать в соответствии с сезоном.

Цены на непродовольственные товары остались прежними, на туристические и регулируемые услуги - выросли на 0,14% аз-за удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев.