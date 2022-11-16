Канада ввела новые санкции в отношении Ирана

16 ноя. 18:59

Канада расширила свой санкционный список по Ирану. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел Канады.

Новые ограничительные меры затрагивают шесть физических лиц, включая нескольких иранских генералов.

Под санкции также подпали компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, производящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Шахед" и "Мохаджер-6". В канадском МИД отмечают, что эти компании могут быть причастны к поставкам продукции в Россию. Кроме того, санкции вводятся из-за нарушений прав человека в Иране.