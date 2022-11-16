Горские евреи получили премию Сергея Вайнштейна

Имена лауреатов ежегодной премии имени Сергея Вайнштейна, присуждаемой за заслуги в деле развития горско-еврейской культуры, объявил международный благотворительный фонд СТМЭГИ. Премии вручали в Общинном центре ”Объединение горских евреев Москвы” в Сокольниках.

За активную деятельность по изучению и популяризацию языка джуури премию получил лексикограф, автор русско-горско-еврейского словаря Мардахай Нафталиев. За развитие музыкальной культуры горских евреев, выразившееся в создании цикла песен на языке джуури, премии был удостоен поэт, автор и исполнитель собственных песен, композитор Ефрем Амирамов. За освещение жизни горско-еврейской общины в СМИ и за создание документального фильма «Горские евреи» наградили журналиста и продюсера Роберта Азарьева.

Премия имени Сергея Вайнштейна, историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, присуждается ежегодно с 2015 года за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев.

Президент международного фонда горских евреев СТМЭГИ, учредившего премию, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев рассказал: "Семь лет назад, когда наша община потеряла большого друга Сергея Вайнштейна, я принял решение, что в этот день - 15 ноября - мы будем его всегда вспоминать. Мы будем выбирать тех людей, кто много трудился на благо нашей общины для популяризации языка, культуры обычаев".

Церемония вручения премии является одним из главных событий в жизни общины горских евреев.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов говорит, что "премия находит тех, кто тратит свое время, усилия, нервы для того, чтобы жил замечательный язык горских евреев, чтобы жила культура, чтобы она развивалась, чтобы молодежь впитывала традиции".

Начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента России по внутренней политике Евгений Еремин убежден, что "достойные люди хранят традиции своего народа и заботятся о передаче новым поколениям тех духовно-нравственных ценностей, которые накопил народ горских евреев за многотысячелетнюю историю своего существования".

Полномочный министр посольства Израиля в России Ронен Краус рассказал: "Я очень хорошо знаком с горской общиной, поскольку служил пять лет в Баку, бывал в Губе, и в Красной Слободе. Когда я приехал в Москву, был очень рад встретить горскую общину здесь. Мы поддерживаем связи с еврейскими общинами по всей России: ездим в Екатеринбург, в Ульяновск, в Хабаровск. Такая прямая связь с общинами очень важна".

Одним из важнейших направлений деятельности фонда стало сохранение и популяризация языка горских евреев - джуури.

Художник, поэт, дизайнер, председатель Союза художников горских евреев России Рами Меир, говоря о джуури, заметил: "Человек, не знающий своей истории, не знает самого себя. Язык очень важен. Народ живой, когда жив его язык".

Глава представительства ”Натив” в РФ Яна Агмон выразила мнение, что политика "плавильного котла" себя не оправдывает: "Именно углубление изучения своего языка, своей культуры и местных обычаев, традиций, кухни позволяет новому поколению говорить на языке бабушек, дедушек, предков, изучать культуру, читать книгу и в переводе и на родном языке. Таким образом сохраняется связь поколений".

Лея Амирамова, дочь удостоенного премии музыканта Ефрема Амирамова, рассказала, что отец "никогда не писал запланировано. Для него это творческий момент, и обычно наедине. Но потом под гитару он нам давал услышать то, что было им создано".

Лауреат премии, журналист и продюсер Роберт Азарьев вспомнил: "Я побывал в азербайджанской Губе на девятое ава. Это национальный день траура еврейского народа. В этот траурный день горские евреи приезжают на родину, ходят на кладбище помянуть своих родственников, дотронуться до могильных плит, поплакать, погрустить. И люди, приезжающие в этот день в Губу, в Красную Слободу, как будто по протоколу, все знают, что нужно делать – такая сплоченность! Это было до мурашек".