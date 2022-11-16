Россия оказалась в топ-10 по цифровизации госуправления в мире

16 ноя. 18:44

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в области цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, рейтинг составляли международные эксперты из команды Всемирного банка. Такое сообщение опубликовано на сайте Минэкономразвития РФ.

Сегодня Всемирный банк обнародовал результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI), в него включены 198 стран мира.

Индекс зрелости GovTech (GTMI) включает ключевые аспекты по таким приоритетным направлениям, как "Основные государственные системы", "Предоставление государственных услуг", "Вовлеченность населения" и "Институциональное обеспечение". Его показатели отражают уровень внедрения цифровых технологий в области госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении.

Минэкономразвития совместно с Минцифры и другими ведомствами проанализировали цифровую трансформацию госсектора РФ, изучили крупные цифровые продукты, такие как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, "цифровые налоги", Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС).

Результаты аналитической работы были переданы во Всемирный банк, состоялась серия встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом организации. "В конечном итоге наша страна попала в шорт-лист государств с самым высоким "А"-рейтингом, наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией", - отметили в министерстве.