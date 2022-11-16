Москву накроют 20-сантиметровые сугробы

16 ноя. 18:35

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям и гостям столицы 20-сантиметровые снежные сугробы к концу текущей недели.

"До конца недели снегопады продолжатся и будут только усиливаться, из-за чего вырастут настоящие зимние сугробы — к воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 см, а это норма конца декабря", - написал он в своем Telegram.

Также метеоролог подчеркнул, что московские метеостанции уже зафиксировали высоту снежных покровов в столице от 5 до 10 см.