Инвесторы проявили рекордный спрос на российские ОФЗ

16 ноя. 17:58

Министерство финансов России разместило сегодня облигации федерального займа более чем на 820 млрд рублей, такое сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Минфин на безлимитных аукционах предложил инвесторам ОФЗ трех серий.

"В результате размещены облигации номинальным объемом более 820 млрд рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 трлн рублей", - отметили в министерстве.

В Минфине констатировали, что аукционы наглядно показали, что инвесторы уверены в устойчивости российской экономики и доверяют проводимой правительством РФ макроэкономической политике.