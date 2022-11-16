Тюркский мир укрепили в Самарканде

На минувшей неделе в Самарканде прошел первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Для самой структуры встреча в верхах стала девятой, но после переименования Тюркского совета в ОТГ в 2021 году лидеры тюркских стран встретились впервые. По итогам двухдневного саммита была подписана Самаркандская декларация, принятие которой оказалось важным событием для тюркского мира.

В Самарканд приехали главы Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии, а в качестве наблюдателей - представители Туркменистана и Венгрии. Участники саммита, который прошел под девизом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию”, обсудили ключевые вопросы многостороннего сотрудничества, подчеркнув приверженность государств-членов и государств-наблюдателей тюркской интеграции и Видению Тюркского мира 2040.

В Самарканде были сделаны новые шаги в сторону интеграции, в том числе было принято решение о создании Тюркского инвестиционного фонда - первого совместного финансового института, созданного тюркскими странами.

Этот фонд со штаб-квартирой в Бишкеке не только предоставит необходимые ресурсы странам-членам ОТГ и государствам-наблюдателям, но также поможет укрепить их торгово-экономическое сотрудничество и финансовую интеграцию. На должность главы фонда был назначен экс-генсек ОТГ Багдад Амреев, которого сменил на посту генерального секретаря ОТГ представитель Киргизии Кубанычбек Омуралиев.

Создание Тюркского инвестиционного фонда расширит возможности малого и среднего бизнеса стран ОТГ, придаст новый импульс развитию таких областей как сельское хозяйство, логистика и транспорт, возобновляемая энергетика, информационные технологии и туризм, а также поможет развивать инфраструктурные проекты и проекты в сфере промышленного производства.

Среди других актуальных тем можно назвать предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разработать общую концепцию безопасности и расширить сотрудничество в области предотвращения нелегальной миграции, а также предложение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева принять соглашение о формировании многосторонней системы поставок продовольствия.

Кроме того, были приняты решения об упрощении таможенных коридоров и о развитии сотрудничества в сфере транспорта. Подобные связи очень важны, поскольку значимость азиатского региона возрастает.

Лидеры стран ОТГ выразили заинтересованность в скорейшем открытии Зангезурского коридора, увеличении пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и строительстве железнодорожных линий Узбекистан-Киргизия-Китай и Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

После саммита статус председателя в ОТГ перешел от Турции к Узбекистану, по инициативе которого 2023 год был объявлен годом развития тюркской цивилизации. Организация также высоко оценила избрание азербайджанских городов Шамахы и Шуша туристической и культурной столицами тюркского мира в 2023 году.

Страны-участницы ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана в постконфликтное восстановление Карабаха, его реконструкцию и реинтеграцию.

Организация тюркских государств уже превратилась в “уважаемую и признанную международную структуру”, отметил президент Эрдоган. В дальнейшем же планируется усилить роль ОТГ как многосторонней площадки для регулярного диалога и сотрудничества.