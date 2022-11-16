Грузия и Армения проведут заседание межправкомиссии

16 ноя. 17:51

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Николом Пашиняном договорился о проведении заседания двусторонней межправительственной комиссии в начале 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина Грузии.

"Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян подчеркнули необходимость постоянного развития торгово-экономических связей между Грузией и Арменией и договорились по поводу проведения заседания межведомственной грузино-армянской комиссии в Ереване в начале 2023 года", - сказано в сообщении.

Также главы правительств обсудили вопросы сотрудничества Тбилиси и Еревана и региональной значимости.

"В данном контексте была подчеркнута важность улучшения обстановки на Южном Кавказе и соответствующих шагов в этом направлении", - отмечает пресс-служба.