Энтони Блинкен связался с Ильхамом Алиевым

16 ноя. 17:40

Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает процесс мирного урегулирования и призвал Баку и Ереван провести очередные переговоры в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

"Блинкен в разговоре с президентом Алиевым призывал поддерживать прекращение огня, воздерживаться от провокаций, и в то же время - изучать меры укрепления доверия с Арменией в целях создания условий для мира", - говорится в сообщении.