Армения готова к парламентским связям с Азербайджаном

16 ноя. 17:21

Армения готова к установлению межпарламентских связей с Азербайджаном, как это предусмотрено сочинским трехсторонним заявлением от 31 октября. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы положительно относимся к идее межпарламентских отношений, но если вы обратили внимание на трехстороннюю Сочинскую декларацию, то там подчеркивается улучшение существующей атмосферы для установления и развития таких отношений", - цитирует его ТАСС.

Глава армянского правительства отметил, что в этом отношении особенно важно решение гуманитарных вопросов или, по крайней мере, очень серьезный и значительный прогресс.