Шуша стала членом Лиги исторических городов

16 ноя. 17:12

Азербайджанский город Шуша вошел в Лигу исторических городов, сообщает пресс-служба Управления государственного заповедника Шуши.

"На заседании Генеральной ассамблеи Лиги исторических городов, прошедшем с 14 по 16 ноября 2022 года в южнокорейском городе Андонг в рамках 18-й всемирной конференции, было объявлено о вступлении города Шуша в лиге", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Лига представляет собой международную платформу, в которую входят 126 городов из разных стран. В рамках ЛИГ города плотно сотрудничают в целях сохранения историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, а также в целях повышения туристского потенциала.