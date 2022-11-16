Столица Казахстана переходит на электротранспорт

16 ноя. 17:10

Уже в ближайшее время автопарк Астаны пополнят более 300 электробусов, - сообщает пресс-служба акимата Астаны.

"ТОО "City Transportation Systems" сейчас работает с тремя инвесторами по обновлению и пополнению автобусного паркаэлектробусами. За счет частных инвестиций в городе также построен автобусный парк", - рассказали специалисты, передает Sputnik Казахстан.

На городских маршрутах уже работают 115 электробусов, зимой их станет на 50 больше – это экономно и экологично - у электробусов нет вредных выбросов в атмосферу, - отметили в акимате.

Новые электроавтобусы позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания транспорта на остановках. С начала года в столице улучшены 27 схем маршрутов общественного транспорта, запущены новые, а также увеличилось число теплых остановок, - добавили в акимате Астаны.