Часть Сочи осталась без воды

16 ноя. 16:41

Оползень стал причиной ЧП на водопроводе, в результате чего в Лазаревском районе Сочи без воды остались жители 14 населенных пунктов, проинформировал директор сочинского МУП "Водоканал" Денис Юрковский. Как уточнили в экстренных службах, это порядка 25 тыс. человек.

"Оползень, сошедший в сочинском поселке Якорная Щель, повредил крупный водовод. Жители 14 населенных пунктов Лазаревского района столкнулись с перебоями воды", - сказал он.

Далее представитель "Водоканала" отметил, что вырывающаяся под высоким давлением вода вызывает локальное подтопление территории. Без воды - жители поселков Якорная Щель, Беранда, Верхнее Буу, Вардане, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, а также сел Детляжка, Нижняя Хобза, Верхнеармянское Лоо и микрорайона Лазурный берег. Планируется, что восстановительные работы завершатся к концу 17 ноября.