В Москве вручили VII премию имени Сергея Вайнштейна

16 ноя. 16:38

Торжественное вручение ежегодной премии имени Сергея Вайнштейна прошло 15 ноября в Сокольниках в Общинном центре «Объединение горских евреев Москвы». Премия имени Сергея Вайнштейна, историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, присуждается ежегодно с 2015 года за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев. Учредителем премии является международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ.