СМИ: Греция и Иран договорились об освобождении двух греческих танкеров

16 ноя. 16:28

Греция и Иран подписали соглашение об освобождении двух греческих танкеров. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство Reuters.

По его данным, речь идет о суднах Delta Poseidon и Prudent Warrior, которые в мае 2022 года были задержаны в Персидском заливе Корпусом стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

В настоящее время оба танкера направляются в Ормузский пролив, свидетельствует сервис отслеживания судов Marine Traffic.

Ранее портал Nur News сообщил, что Иран задержал два греческих судна в ответ на задержание Грецией танкера Lana, который перевозил иранскую нефть.