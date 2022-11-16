РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ: Греция и Иран договорились об освобождении двух греческих танкеров

СМИ: Греция и Иран договорились об освобождении двух греческих танкеров

Греция и Иран подписали соглашение об освобождении двух греческих танкеров. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство Reuters.

По его данным, речь идет о суднах Delta Poseidon и Prudent Warrior, которые в мае 2022 года были задержаны в Персидском заливе Корпусом стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

В настоящее время оба танкера направляются в Ормузский пролив, свидетельствует сервис отслеживания судов Marine Traffic. 

Ранее портал Nur News сообщил, что Иран задержал два греческих судна в ответ на задержание Грецией танкера Lana, который перевозил иранскую нефть.

1035 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version