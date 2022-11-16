Кавказ.РФ разрабатывает мастер-план туркластера Северной Осетии

16 ноя. 16:27

Единый институт развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" разрабатывает мастер-план туристского кластера Северной Осетии. Он затронет три района и город Владикавказ, - сообщили в пресс-службе компании.

"Кластер включает в себя южную часть Владикавказа, Пригородный, Алагирский и Ирафский районы республики. Общая площадь проектируемых туристских территорий - более 500 га", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Документ создается в два этапа. Завершить разработку концепции кластера планируется до конца 2022 года, а уже в первом квартале нового 2023 года начнется ее реализация: мастер-план будет составлен на перспективу - на 10-15 лет.

"Документ позволит определить перспективные территории для развития, параметры реализации проектов, эффекты и ресурсные потребности, станет эффективным инструментом пространственного планирования и основой для разработки документации по планировке территории, работы с бизнесом, позволит обосновать необходимость в бюджетных инвестициях. При разработке мастер-плана особое внимание мы уделяем мнению местных сообществ: важно, чтобы местное население, бизнес приняли участие в его реализации и ощутили позитивные изменения на себе", - рассказал директор департамента стратегического развития Кавказ.РФ Алексей Елин.