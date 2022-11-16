Кабардино-Балкария досрочно выполнила программу догазификации 

16 ноя. 16:22

Программу догазификации в Кабардино-Балкарии завершили досрочно, газоснабжением обеспечили почти 1,5 тысячи земельных участков, информирует пресс-служба регионального правительства.

«В Кабардино-Балкарии досрочно выполнен план-график догазификации на 2021−2022 года. К системе газоснабжения подключены 493 домовладения, газопроводы подведены к 1 459 земельным участкам», - говорится в сообщении.

По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», управляющей организации АО «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков, досрочное завершение плана-графика – это результат совместной работы газораспределительной организации и органов исполнительной власти. Также он отметил, что прием заявок на подключение продолжается.