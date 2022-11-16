Программу догазификации в Кабардино-Балкарии завершили досрочно, газоснабжением обеспечили почти 1,5 тысячи земельных участков, информирует пресс-служба регионального правительства.
«В Кабардино-Балкарии досрочно выполнен план-график догазификации на 2021−2022 года. К системе газоснабжения подключены 493 домовладения, газопроводы подведены к 1 459 земельным участкам», - говорится в сообщении.
По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», управляющей организации АО «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков, досрочное завершение плана-графика – это результат совместной работы газораспределительной организации и органов исполнительной власти. Также он отметил, что прием заявок на подключение продолжается.
Кабардино-Балкария досрочно выполнила программу догазификации
Программу догазификации в Кабардино-Балкарии завершили досрочно, газоснабжением обеспечили почти 1,5 тысячи земельных участков, информирует пресс-служба регионального правительства.
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