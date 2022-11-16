АТОР: Египет на сегодня - самое дешевое пляжное направление

16 ноя. 16:14

Туроператоры рассказали, где в начале сентября можно бюджетно отдохнуть на морском побережье, - сообщает АТОР.

Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 24 по 30 ноября, включающую дорогу, проживание в отеле категории три звезды и питание.

Безусловный лидер спроса - Египет. Треть заявок в компаниях - именно туда, а стоимость туристических путевок в страну пирамид начинается от 71 тыс рублей на двоих с питанием по системе "все включено", - передает РИА Новости.

Второе место в списке самых желанных пляжных направлений делят ОАЭ и Таиланд, куда намерены попасть по 14% туристов. Причем в Эмиратах можно провести вдвоем десять дней за сумму менее 100 тыс рублей, а вот мечтающим о визите в Таиланд нужно приготовить от 150 до 200 тыс рублей.

Каждый двенадцатый путешественник хочет отправиться в Турцию, хотя в это время там пляжный сезон окончен - в море купаться можно, но вода в нем холодная. Тур в Анталью участники рынка предлагают за 69 тыс рублей.