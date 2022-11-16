В Армении перевернулся армейский "КамАЗ", есть жертва

16 ноя. 16:01

Один армянский военнослужащий погиб, семеро ранены в результате ДТП с участием армейского "КамАЗа", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Сегодня утром примерно в 9:50 (8:50 мск), перевернулся "КамАЗ" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян. Семеро военнослужащих получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь", - говорится на сайте Минобороны Армении.

Жизни остальных военнослужащих ничего не угрожает, ведется следствие по выяснению обстоятельств произошедшего.

Где произошло ДТП, в сообщении не указывается.