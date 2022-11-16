В Сочи в четверг резко ухудшится погода

16 ноя. 15:59

С вечера 17 ноября в Сочи резко ухудшится погода. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации курорта.

Согласно прогнозу синоптиков, местами в городе возможны сильные дожди с грозами и шквалистый ветер до 20-23 метров в секунду. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горной зоне повышается риск схода селей малого объема.

В администрации отметили, что такая погода сохранятся в Сочи до конца суток 19 ноября.