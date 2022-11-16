В Пятигорске создали уникальный конструктор

16 ноя. 15:57

Центр молодежного инновационного творчества в Пятигорске разработал многофункциональный конструкторский набор для обучения робототехнике и конструированию, информирует пресс-служба Минэкономразвития Ставропольского края.

Конструктор «М-АР-ГО» рассчитан на школьников и студентов архитектурных, дизайнерских и строительных факультетов. Кроме того, с помощью конструктора можно проводить занятия по робототехнике, конструированию, информационно-коммуникационным технологиям, физике и программированию алгоритмов.

«Авторы проекта учли и ценовой показатель, чтобы отечественный конструктор был дешевле зарубежных аналогов. В условиях санкций, а также изолированности данных образовательных продуктов конструктор имеет все шансы занять достойное место на российском рынке», - прокомментировал и.о. министра экономического развития края Денис Полюбин, которого цитирует пресс-служба.