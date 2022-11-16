Донские власти намерены возобновить речные и морские перевозки

16 ноя. 15:43

Власти Ростовской области готовы возобновить регулярные речные и морские пассажирские перевозки уже в следующем, 2023 году, для чего планируют приобрести два речных судна "Валдай 45Р" и два морских судна "Метеор 120М", - сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Вопрос возобновления регулярных речных и морских пассажирских перевозок делегация Ростовской области обсудила с руководством АО "ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева" на форуме "Транспортная неделя" в Москве. Реализация проекта позволит связать Ростовскую область водным сообщением с Краснодарским краем и Республикой Крым, - передает "Интерфакс".

"Сейчас мы рассматриваем возможность организации регулярных водных пассажирских маршрутов, конечными пунктами которых станут такие города, как Ейск и Керчь. Уверен, что речные и морские перевозки, несмотря на их сезонный характер, будут пользоваться большой популярностью у жителей и гостей региона", - поведал заместитель губернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев.

Делегация Ростовской области также обсудила вопросы поставок электробусов, троллейбусов и автобусов разного класса вместимости с руководством АО "Синара Транспортные Машины" и "Группы ГАЗ".