РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин призвал сделать автомобили для россиян более доступными

Путин призвал сделать автомобили для россиян более доступными

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, несмотря на все сложности.

"Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее", - сказал он на совещании с правительством в среду.

По его словам, необходимо внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. "Несмотря на сложности, усложнение логистики, ее удорожание. Тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - подчеркнул глава российского государства.

620 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version