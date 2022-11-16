Путин призвал сделать автомобили для россиян более доступными

16 ноя. 15:31

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, несмотря на все сложности.

"Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее", - сказал он на совещании с правительством в среду.

По его словам, необходимо внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. "Несмотря на сложности, усложнение логистики, ее удорожание. Тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей", - подчеркнул глава российского государства.