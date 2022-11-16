В КБР досрочно рекультивировали хвостохранилище Тырныаузского ГОК

16 ноя. 15:24

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) досрочно завершили масштабные работы по рекультивации хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового горно-обогатительного комбината, - сообщает правительство КБР.

"Участок хвостохранилища расположен в Эльбрусском районе в поселении Былым, на расстоянии 2,7 км от западной его окраины. Площадь участка рекультивации составляла 3,6 га", - говорится в сообщении.

Рекультивация хвостохранилища проводилась в два этапа - технический и биологический.

Специалисты изолировали отходы, а также обеспечили их статическую устойчивость с учетом гидрологических условий их хранения.

Массив отходов хвостохранилища ограничили системами инженерных сооружений, изолировав их верхним окончательным покрытием и противофильтрационным экраном.