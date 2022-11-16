Иран намерен нарастить товарооборот с РФ 

16 ноя. 15:00

Тегеран надеется увеличить товарооборот с Москвой до $5 млрд в обозримой перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

"Мы сможем увеличить объем торговли между Россией и Ираном до $5 млрд при условии слаженной работы частного и государственного секторов экономики наших стран", - сказал он в ходе встречи с делегацией Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ под руководством ее президента Сергея Катырина.

В свою очередь Катырин подчеркнул, что создание транспортного коридора и развитие обмена национальными валютами между Москвой и Тегераном являются ключевыми факторами, которые могут повлиять на углубление российско-иранского экономического сотрудничества.