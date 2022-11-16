В Махачкале «заминированы» все городские школы и университет

16 ноя. 14:57

Во все школы Махачкалы и в один из федеральных университетов поступили сообщения о минировании, информирует пресс-служба МВД по Дагестана.

Уточнятся, что в настоящее время ведется эвакуация. «В школах города Махачкалы проводится эвакуация воспитанников в связи с поступившим в управление внутренних дел города Махачкалы сигналом о минировании. <> Родители оповещены об эвакуации», - указано в сообщении пресс-службы мэрии города.

Как передает ТАСС, эвакуация также проводится в Дагестанском университете народного хозяйства, куда также поступило сообщение о минировании. Здания образовательных организаций проверят представители правоохранительных органов.