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В Махачкале «заминированы» все городские школы и университет

В Махачкале «заминированы» все городские школы и университет

Во все школы Махачкалы и в один из федеральных университетов поступили сообщения о минировании, информирует пресс-служба МВД по Дагестана.  

Уточнятся, что в настоящее время ведется эвакуация.  «В школах города Махачкалы проводится эвакуация воспитанников в связи с поступившим в управление внутренних дел города Махачкалы сигналом о минировании. <> Родители оповещены об эвакуации», - указано в сообщении пресс-службы мэрии города.

Как передает ТАСС, эвакуация также проводится в Дагестанском университете народного хозяйства, куда также поступило сообщение о минировании. Здания образовательных организаций проверят представители правоохранительных органов.

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