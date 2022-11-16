Учителям Чечни пообещали прибавку

16 ноя. 14:57

Власти Чечни планируют в наступающем 2023 году на 10% увеличить зарплаты педагогическим работникам, для этого в бюджет будет дополнительно заложено 1,6 млрд рублей, - заявил сегодня на совещании по социальным вопросам в Грозном председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"У нас имеется проблема низкого уровня оплаты труда педагогических работников. Для решения этой проблемы в 2023 году у нас предусмотрено дополнительно 1,6 млрд рублей, это даст возможность увеличить заработную плату данной категории почти на 10%", - отметил Хучиев, передает ТАСС.

Также бюджетом будет предусмотрено 740 млн рублей на повышение зарплаты более 5 тыс госслужащих.