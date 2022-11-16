Шахтинского депутата уличили в мошенничестве

16 ноя. 14:42

Донские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата городской думы города Шахты Ростовской области Константина Чередниченко, - сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержан депутат городской думы города Шахты Константин Чередниченко. Задокументирована причастность Чередниченко к хищению 435 тыс рублей у индивидуального предпринимателя за помощь в получении разрешений на установку киосков", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавили в УФСБ по региону.