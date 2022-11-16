Аэропорт Симферополя внедрил новую технологию управления авиаузлом

16 ноя. 14:18

В аэропорту Симферополя заработала новая отечественная цифровая система, которая поможет руководству авиагавани упростить управление авиаузлом, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Симферополь внедрил отечественную интегрированную цифровую систему анализа и предоставления информации о бизнес-процессах предприятия. Она позволяет в режиме онлайн получать информацию о всех операциях и задействованных ресурсах в аэропорту", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Система упрощает контроль и анализ эффективности управления человеческими и материальными ресурсами и позволяет в режиме онлайн получать детальный анализ занятости персонала, а также информацию о себестоимости бизнес-процессов, детализирует данные по каждому рейсу, оборудованию, зданию, или сотруднику.

Новые технологии дадут аэропорту возможность выйти на новый уровень обслуживания сразу после возобновления авиасообщения, - уверены в руководстве воздушных ворот Крыма.