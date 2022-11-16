Запад не дал Польше настроить G20 против России

Саммит Большой двадцатки подошел к концу. Зачем он был нужен России и Западу, и есть ли вероятность для мирного решения украинского конфликта?

Большая двадцатка по своему составу – одна из самых влиятельных организаций. Здесь присутствуют лидеры 20 самых экономически сильных стран. В отличие от Совбеза ООН, решения двадцатки не обязательные, но зато здесь можно услышать мнения всех ведущих держав. Изначально двадцатка создавалась для решения экономических проблем. Они особенно актуальны сегодня – это энергетический кризис, проблема продовольствия и последствия пандемии. Однако многие из них связаны с политикой. В частности, нехватка еды и топлива вызвана санкциями Запада в ответ на спецоперацию России на Украине.

За почти 10 месяцев конфликта мир потряс серьезный кризис. Из-за дефицита топлива, например, ушел в отставку президент Шри-Ланки. Потом наступил госпереворот в Пакистане. Беда не миновала даже сытых европейцев. Отставки пошли не только в маленькой Эстонии, но и в лидерах континента – Великобритании и Италии. Накануне саммита G20 Россия заявила о том, что готова к переговорам с Украиной. Учитывая тяжелое положение Запада, некоторые эксперты видели в G20 возможность для урегулирования украинского кризиса.

Судя по первому дню саммита, Запад действительно готов на такой сценарий. Это особенно видно по поведению Франции и Германии. Эмманэюль Макрон и Олаф Шольц воспользовались моментом и провели переговоры с Сергеем Лавровым, который поехал на Бали вместо Владимира Путина. Более того, Шольц заявил, что он не перестанет искать диалога с Кремлем. В свою очередь, Макрон на личной встрече с китайским лидером попросил Си Цзиньпина уговорить Путина начать переговоры.

На самом деле, зря европейцы умоляют Си. Ведь проблема не в России. Она готова к переговорам. Камнем преткновения является Владимир Зеленский. Украинский президент ставит заранее невыполнимые условия, такие как полный вывод войск и передача Украине территорий. Поэтому, как бы ни старались в Париже и Берлине, начать мирный процесс на Бали не удалось. Сергей Лавров, комментируя перспективы урегулирования, сказал, что никаких советов Запада о переговорах с Россией Зеленский не слушает.

Такое поведение Киева, фактически по саботажу франко-немецких интересов, имеет свои причины. И они лежат далеко не в личных интересах киевской администрации. Скорее всего, Зеленский получил мощный импульс из Варшавы и Лондона в стиле "продолжай в том же духе, если что, мы поддержим". Характерно, что запуск якобы российской ракеты по Польше был зарегистрирован в день, когда согласовывалось итоговое заявление "Большой двадцатки"? Как бы ни старались НАТОвцы, включить в документ пункт о российских действиях на Украине не удалось. И вот Варшава попыталась разубедить Китай, Индию и других в поддержке России.

Польша и Британия в своем рвении рассчитывают на США, но мнения в Вашингтоне на счет переговоров расходятся. Некоторые, как председатель Генштаба США Марк Милли, хочет переговоров с Москвой. По информации СМИ, американские спецслужбы находятся в диалоге с Патрушевым и Нарышкиным, чтобы не допустить эскалацию между США и Россией. В этих же инсайдах мы видим, как США давят на Зеленского, требуя от него компромисса.

В то же время в Америке есть силы, которые не дают Байдену пойти на прямой диалог с Путиным. И именно поэтому украинское урегулирование оттягивается. Несмотря на отсутствие реального прогресса на Бали, шансы на мирное решение конфликта остаются и, скорее всего, будут расти. Попытки Макрона и Шольца найти общий язык с Лавровым – это лишь первые ростки перемен в западной дипломатии. С обострением экономического кризиса эти отдельные попытки могут перерасти в более четкую и консолидированную линию. Для России важно не отказываться от переговоров, но и не проявлять слабость.