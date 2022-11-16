На Кубани прогнозируют дожди и ураганный ветер

16 ноя. 13:50

На Кубани вплоть до выходных объявлено штормовое предупреждение, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем и до конца суток 17 и 18 ноября местами в крае ожидаются очень сильные дожди. В предгорьях и горах с мокрым снегом, грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В отдельных районах скорость ветра будет достигать 30 м/с, а к концу рабочей недели синоптики пообещали жителям Кубани ощутимое ухудшение погоды.