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Студенты техникумов на Ставрополье будут шить одежду для армии РФ 

Студенты техникумов на Ставрополье будут шить одежду для армии РФ 

Учащиеся профессиональных образовательных организаций Ставрополья будут шить одежду, спальные мешки и делать печи-буржуйки для нужд российской армии, информирует пресс-служба министерства образования Ставропольского края, уточняя, что тестовый выпуск уже состоялся. 
«Губернатор [Владимир Владимиров] поставил задачу проработать этот вопрос с образовательными организациями, которые имеют оборудование по пошиву одежды. Мы потренировались на существующем оборудовании, уже сшито порядка 40 толстовок, 100 комплектов термобелья и порядка 30 балаклав. Сейчас наш региональный многопрофильный колледж изготовил семь буржуек, которые будут отапливать палатки для солдат», - сказал министр образования Ставропольского края Евгений Козюра. 
По его словам, оборудование, необходимое для производства спецодежды, имеется у пяти образовательных организаций региона, готовящих специалистов для легкой промышленности.

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