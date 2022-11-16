Учащиеся профессиональных образовательных организаций Ставрополья будут шить одежду, спальные мешки и делать печи-буржуйки для нужд российской армии, информирует пресс-служба министерства образования Ставропольского края, уточняя, что тестовый выпуск уже состоялся.
«Губернатор [Владимир Владимиров] поставил задачу проработать этот вопрос с образовательными организациями, которые имеют оборудование по пошиву одежды. Мы потренировались на существующем оборудовании, уже сшито порядка 40 толстовок, 100 комплектов термобелья и порядка 30 балаклав. Сейчас наш региональный многопрофильный колледж изготовил семь буржуек, которые будут отапливать палатки для солдат», - сказал министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.
По его словам, оборудование, необходимое для производства спецодежды, имеется у пяти образовательных организаций региона, готовящих специалистов для легкой промышленности.
Студенты техникумов на Ставрополье будут шить одежду для армии РФ
Учащиеся профессиональных образовательных организаций Ставрополья будут шить одежду, спальные мешки и делать печи-буржуйки для нужд российской армии, информирует пресс-служба министерства образования Ставропольского края, уточняя, что тестовый выпуск уже состоялся.