Минтруд оценил, насколько за год вырастут зарплаты россиян

16 ноя. 13:46

Министерство труда и социальной защиты России оценило темпы роста заработных плат россиян. В ведомстве ожидают, что по итогам 2022 года номинальная зарплата вырастет на 11,6%.

"Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", - сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтарова на генеральном совете Федерации независимых профсоюзов страны (ФНПР)

Она подчеркнула, что данный показатель свидетельствует о более медленном росте зарплат по сравнению с уровнем инфляции в России, передает РИА Новости.