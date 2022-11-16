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Минтруд оценил, насколько за год вырастут зарплаты россиян

Минтруд оценил, насколько за год вырастут зарплаты россиян

Министерство труда и социальной защиты России оценило темпы роста заработных плат россиян. В ведомстве ожидают, что по итогам 2022 года номинальная зарплата вырастет на 11,6%.

"Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", - сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтарова на генеральном совете Федерации независимых профсоюзов страны (ФНПР)

Она подчеркнула, что данный показатель свидетельствует о более медленном росте зарплат по сравнению с уровнем инфляции в России, передает РИА Новости.

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