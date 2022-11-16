Ростовские экологи отметили чистоту воды Дона

16 ноя. 13:37

Вода в реке Дон по сравнению с прошлым годом стала намного чище, - заявили в территориальном управлении Росприроднадзора.

Намного снизилась концентрация загрязнений по взвешенным веществам, марганцу, фосфат-иону, нефтепродуктам, - показала оценка воды по 11 показателям.

"Специалисты обследуют наиболее подверженные загрязнению места - в границах работы водопользователей, на причальных станциях, а также в местах сброса сточных вод", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, Росприроднадзор проводит проверку состояния реки Дон на участке протяженностью 230 км - от Цимлянского водохранилища до Ростова-на-Дону.