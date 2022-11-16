Аксенов: в Крым продолжаются активные инвестиции

16 ноя. 13:22

Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 млрд рублей, и 115 млрд рублей из них уже вложено, - сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

С начала 2022 года крымскими властями заключено 41 новое инвестиционное соглашение на общую сумму более 140 млрд рублей, а самый большой инвестиционный рост наблюдался в октябре – ноябре: за этот период было вложено 74,5 млрд рублей, - написал Аксенов.

Самыми привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, курорты, туризм и сельское хозяйство, - добавил глава Крыма.