НПО Азербайджана обратились в ООН в связи с привлечением Арменией детей к военным действиям

16 ноя. 13:00

Неправительственные организации Азербайджана обратились к специальному представителю генсека Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамба о привлечении Арменией к военным действиям лиц, не достигших 15-летнего возраста.

В общей сложности свои подписи под документом поставили представители 48 НПО. В обращении они выражают протест против привлечения детей непосредственно к военным действиям со стороны Армении во время Отечественной войны Азербайджана, а также к военным учениям такими военными организациями, как VOMA, POGA и Mets Tiqran.

В заявлении подчеркивается, что Армения, привлекая детей в возрасте до 15 лет к военным действиям, грубо нарушает не только соответствующие пункты Женевской конвенции, но и статью 38 Конвенции о правах ребенка, которая была принята в ноябре 1989 года на 44-й сессии Генассамблеи ООН.

НПО обращают внимание на то, что открытое вовлечение Арменией детей в военные действия и учения в очередной раз подтверждает тот факт, что Армения препятствует установлению прочного мира, прививая ненависть к азербайджанцам вместо деятельности для построения доверия в регионе, не уважает принципы международного права и пренебрегает своими международными обязательствами. В заявлении говорится о том, что этим действиям необходимо дать правовую оценку в соответствии с международными нормами и принципами.