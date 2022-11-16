Дзюба рассказал, почему решил уехать из Турции

16 ноя. 12:58

Российский нападающий Артем Дзюба рассказал, почему принял решение уйти из турецкого "Адана Демирспора".

Напомним, ранее стало известно, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В первую очередь 34-летний форвард поблагодарил президента "Адана Демирспора" за то, что тот пошел ему навстречу и спокойно позволил покинуть клуб.

"Мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Все-таки у меня большие амбиции, мне хочется еще играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матча", - поведал Дзюба.

В текущем сезоне российский нападающий провел за "Адана Демирспор" пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.