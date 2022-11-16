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Дзюба рассказал, почему решил уехать из Турции

Дзюба рассказал, почему решил уехать из Турции

Российский нападающий Артем Дзюба рассказал, почему принял решение уйти из турецкого "Адана Демирспора".

Напомним, ранее стало известно, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В первую очередь 34-летний форвард поблагодарил президента "Адана Демирспора" за то, что тот пошел ему навстречу и спокойно позволил покинуть клуб.

"Мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Все-таки у меня большие амбиции, мне хочется еще играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матча", - поведал Дзюба.

В текущем сезоне российский нападающий провел за "Адана Демирспор" пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

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