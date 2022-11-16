Алматы окружат сейсмическими станциями

16 ноя. 12:59

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе визита в Алматы поручил расширить сеть сейсмостанций близ мегаполиса, - сообщила пресс-служба главы государства.

"Жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана", - подчеркнул президент, передает Sputnik Казахстан.

Также в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях. В этой работе предстоит использовать большие данные, - отметил Токаев, поручив акимату полноценно запустить деятельность ситуационного центра, который должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры.