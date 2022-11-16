Туркменистан дал "зеленый свет" международным грузоперевозкам

16 ноя. 12:48

Туркменистан открыл десять контрольно-пропускных пунктов (КПП) для международных грузоперевозок.

Открыты следующие пункты: международный морской порт "Туркманбоши", "Артик", "Сарахас", "Гарабогаз", "Алтын Асир", "Дашогуз", "Куняургенч", "Фарап", "Имомназар" и "Серхетабат".

Пересечь границу смогут водители грузовиков, у которых есть сертификат вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста. По прибытию на КПП водители также будут проходить дополнительный экспресс-тест на наличие вируса.

Грузовики перед въездом в Туркменистана будут проходить санитарную обработку.