Движение по улице А62 на участке от улицы Кордай до трассы Астана – Караганда открыли в столице Казахстана, сообщает пресс-служба городского акимата.
Улица позволяет обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой, железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью Астаны.
В ведомстве отметили, что улица разгрузит соседние Нажимеденова и Байтурсынова, часть транзитного транспорта покинут проспекты Кошкарбаева, Абылайхана, улицы Айнаколь и Кобда.
Новая улица появилась в Астане
Движение по улице А62 на участке от улицы Кордай до трассы Астана – Караганда открыли в столице Казахстана, сообщает пресс-служба городского акимата.
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