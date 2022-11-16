Новая улица появилась в Астане

16 ноя. 12:43

Движение по улице А62 на участке от улицы Кордай до трассы Астана – Караганда открыли в столице Казахстана, сообщает пресс-служба городского акимата.

Улица позволяет обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой, железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью Астаны.

В ведомстве отметили, что улица разгрузит соседние Нажимеденова и Байтурсынова, часть транзитного транспорта покинут проспекты Кошкарбаева, Абылайхана, улицы Айнаколь и Кобда.