Дагестанские сельские школы обзавелись собственными "Точками роста"

16 ноя. 12:38

За последние три года в большинстве сельских школ Дагестана открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", - заявила заместитель министра образования и науки Дагестана Аида Далгатова.

"Сейчас многие проекты, в том числе федеральные, нацелены на создание равных условий доступности образования вне зависимости от того, где дети проживают. И в рамках этого скажу, что с 2019 по 2022 год у нас открыто более 500 "Точек роста" в сельских населенных пунктах", - рассказала она, передает ТАСС.

Преподаватели всех центров отбирались по результатам специального тестирования Минпросвещения РФ, а претенденты на такие должности прошли очную образовательную сессию на базе детского технопарка "Кванториум", - добавила замминистра.