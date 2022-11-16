Жители Москвы сами выберут формат празднования Нового года

16 ноя. 12:21

Москвичи сами выберут, в каком формате отметить новогодние праздники в городе. Об этом сообщил в Telegram-канале "Сергей Собянин. Личный блог".

"Начинаем готовиться к Новому году. Уверен, что закупать новые новогодние конструкции не надо. Но должны ли мы отказаться от праздника и не украшать город - решать вам. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", - поведал градоначальник.

Он выразил уверенность в том, что "не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив". "Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением", - поведал Собянин.