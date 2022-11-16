В России просроченные хлеб и овощи будут продавать на бирже вторсырья

16 ноя. 12:14

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с "Магнитом" планируют начать продажу просроченных продуктов на бирже вторсырья. Это поможет вовлечь пищевые отходы в хозяйственный оборот, пишут "Известия" со ссылкой на РЭО.

Будут разработаны поправки в профильное регулирование, чтобы узаконит такой путь.

"Ежегодно в России образуется около 16 млн т пищевых отходов - это 30% от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас они - источник загрязнения почвы, воды и воздуха. Новое партнерство РЭО с "Магнитом" поможет разработать подход для продажи пришедших в негодность продуктов", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на бирже вторсырья появится новый модуль, где будут продавать продукцию неживотного происхождения: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другое.

Розничные сети смогут продавать на бирже испорченные или просроченные продукты предприятиям по переработке. Такие продукты могут пойти на удобрения или корма для животных.

"Мы видим, что запрос на внедрение такого механизма у участников рынка ежегодно растет. Новый модуль на электронной торговой площадке РЭО может позволить упростить поиск добросовестных верифицированных партнеров, проводить операции купли-продажи, передачу пищевых отходов на переработку, анализировать их стоимость", - уверены в "Магните".