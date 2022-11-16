Череда ЧП в Стамбуле не остановит российских туристов

16 ноя. 12:09

Падения спроса на путевки в Стамбул после череды ЧП не будет - это не только популярный туристический мегаполис, но и пересадочный хаб для россиян, следующих в третьи страны, заверили в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Стамбул – один из самых интересных городов мира. Сюда приезжают не только ради экскурсий, но и на различные мероприятия и конференции. Здесь активно развиваются медицинский и событийный туризм. Очень популярен шопинг", – сказали в компании, передает РИА Новости.

Также эксперты уточнили, что это, "пожалуй, главный пересадочный хаб для россиян, летящих в страны, с которыми у нашей страны в данный момент нет прямого авиасообщения, а снижение спроса по таким популярным массовым направлениям обычно происходит случае резкого роста стоимости авиабилетов и сокращения количества рейсов из Москвы и регионов", – добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в туристическом районе Стамбула Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей. Причина взрыва пока не ясна. Ранее в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Власти страны расценили произошедшее как теракт.