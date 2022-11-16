В МИД России рассказали о продолжающемся кризисе перехода власти в Афганистане

16 ноя. 11:59

Кризис в Афганистане, связанный с переходом власти к радикальному движению "Талибан" (запрещено в России), пока еще не завершился. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов.

"Было бы неверным утверждать, что кризис перехода власти преодолен, что новый режим стоит прочно на ногах. Несмотря на принимаемые афганской стороной контртеррористические меры, наблюдается ухудшение в сфере безопасности в стране", - сказал он на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

Кабулов подчеркнул, что режим устоял и не рассыпался от навалившихся проблем, доставшихся от предыдущей администрации сбежавшего президента Ашраф Гани, а также навязанных западниками политической изоляции и беспрецедентного для афганской истории экономического давления. Дипломат пояснил, что имеет в виду в первую очередь "незаконное присвоение национальных финансовых активов".

Кроме того, спецпредставитель президента сообщил, что Россия требует от США и их союзников разморозки национальных активов Афганистана.